Tre anni fa il rogo che distrusse la Torre dei Moro Servono 700 giorni di lavori ma alcuni mutui sono già ripartiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano – Serviranno poco meno di duediperché le 82 famiglie che abitavano nelladei– il grattacielo che giusto trefa bruciò come una torcia - possano ritornare nei loro appartamenti. “Idi ristrutturazione dovranno essere completati entro il 19 giugno del 2026. Per quella data i condomini, più di 100, auspicabilmente potranno rientrare nelle loro case” fa il punto il legale Roberto Panetta dello Studio Panetta Law Firm, avvocato civilista del condominio di via Antonini 32 nonché inquilino della, dove aveva acquistato un bilocale da 220mila euro. Solo per una casualità nell’incendio di quel 29 agosto del 2021 non ci furono morti, essendo molti residenti in vacanza, ma il fuoco provocò comunque la distruzione di 13 auto, lo scempio di 18 appartamenti, la rovina di un numero notevole di abitazioni.