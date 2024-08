Toscana sanità privata e Rsa | via alla mobilitazione per il rinnovo del contratto Cinque i presidi nel fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Firenze, 29 agosto 2024 – Inci sono 5mila lavoratori dellae della Rsa che aspettano ildelnazionale rispettivamente da 6 e 12 anni. Lavorano in una quarantina di strutture private sparse in tutta la regione e per loro il tempo è finito. In vista dello sciopero nazionale del 23 settembre proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, organizzanonel. Il primo è in programma il 2 settembre, dalle 12 alle 14,Fondazione Don Carlo Gnocchi. Seguono, tutti con orario 13-15, idel 3 settembre al Valdisieve Hospital di Pelago, il 4 settembre a Villa delle terme a Falciani, il 5 settembre ilo si sposta a Ulivella e Glicini e il 6 al Maria Teresa Hospital a Firenze.