Sorteggi Champions League 2024 2025 streaming e diretta tv | dove vedere il sorteggio del girone

(Di giovedì 29 agosto 2024)tv:ilo delOggi pomeriggio, 29 agosto, vanno in scena idella, in una formula del tutto rinnovata. Sono previste 36 squadre (invece di 32) e un unico(invece di 8). Cinque le italiane qualificate: Inter, Juventus, Atalanta, Milan, Bologna. Ilo inizierà oggi alle ore 18. Le squadre partecipanti saranno divise in 4 fasce da 9 squadre ognuna: ogni club affronterà 8 avversarie, due per ogni fascia. Le fasce vengono determinate in base al punteggio nel ranking Uefa. Madellaintv e? Ecco tutte le informazioni. In tv Appuntamento questo pomeriggio, 29 agosto, alle ore 18.