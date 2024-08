Previdenza e finestre per la pensione | la storia dei marchingegni inventati per ritardare le uscite dal lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – Le cosiddette “”, venute alla ribalta in questi giorni di dibattito sull’ennesimo intervento annuale sulle pensioni, accompagnano, in realtà, ladellain Italia almeno dalla metà degli anni Novanta, se non da prima. Di che cosa si tratti e di come possano incidere significativamente sul pensionamento dei lavoratori, proviamo a raccontarlo qui.Il marchingegno – le “” – furono il frutto, all’epoca della riforma Dini, a metà degli anni Novanta, della fantasia di qualche illuminato tecnico del Tesoro il cui obiettivo era quello di determinare una sorta di programmazione dei pensionamenti a scadenze definite: si stabilì che, una volta maturati i requisiti, si poteva andare indi anzianità (e poi anche di vecchiaia) solo in certi mesi dell’anno, con il risultato così di allungare di fatto i tempi di permanenza al