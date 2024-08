Lazio Castellanos punta il Milan | Abbiamo lavorato al meglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Penultimo allenamento della settimana per lache sabato sera affronterà ilallo stadio Olimpico, nella sfida valida per la terza giornata di campionato. Marco Baroni è consapevole dell’importanza di non fallire il primo big match della stagione e, in settimana, ha provato a motivare una squadra ancora scossa dalla precedente sconfitta contro l’Udinese. Per battere i ragazzi di Paulo Fonseca – anche loro alle prese alcune difficoltà in questo inizio di stagione e reduci da due risultati negativi – i biancocelesti dovranno giocare una grande partita guidati giocatori più rappresentativi di questo nuovo ciclo. “Sappiamo che ci aspetta una partita difficile contro un grande club. Veniamo dalla prova non positiva di Udine, per questoalper la gara contro ilche è molto importante per squadra e tifosi”.