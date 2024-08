Inter l’AD del Lipsia | Trasferta che vale il viaggio! Puntiamo gli ottavi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tra le avversarie dell’nella fase campionato della nuova UEFA Champions League c’è anche il Red Bull. L’Amministratore Delegato Johann Plenge fa il punto sulle sfide che attendono i tedeschi, fra cui quella a San Siro contro i nerazzurri.DI VALORE – Anche da casaarrivano i commenti sulla fase campionato della UEFA Champions League, con la sfida per i tedeschi contro l’a San Siro. Johann Plenge, Amministratore Delegato del club gestito dalla Red Bull, commenta così le avversarie, fra cui i nerazzurri: «Non vediamo l’ora di iniziare con questo nuovo formato della Champions League con tantissimi avversari attraenti. Le partite in casa contro Liverpool e Juventus sono dei veri e propri highlight per i nostri tifosi e per la cittàa.