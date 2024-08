AEW | Grande soddisfazione nel backstage per il ritorno di Daniel Garcia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 29 agosto 2024) La scorsa domenica, durante All In,ha fatto una breve apparizione a sorpresa durante il match fra Will Ospreay e MJF, impedendo a quest’ultimo di colpire l’avversario con un tirapugni. Durante la puntata di Dynamite di questa notte,è ritornato all’assalto attaccando alle spalle MJF e dando vita ad una rissa in piena regola per poi sfidarlo in un match ad All Out. Uncol botto Fightful Select riporta che la performance dial suo rientro abbia generatonel. Non vi sono, tuttavia, novità riguardanti il suo contratto, che scadrà ad ottobre e, al momento, l’atleta starebbe negoziando con la AEW per una nuova firma.