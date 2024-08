Paralimpiadi di Parigi 2024 tutti gli Azzurri in gara della Regione Lazio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto– A poche ore dall’inizio dei Giochi Paralimpici è con grande e sincero piacere che il CIP, nella persona del Presidente Iannuzzi e di tutta la Giunta del Comitato Regionale, desidera esprimere il più grande in bocca a lupo agli atleti partecipanti alle. Non si arriva facilmente a traguardi del genere è stato un lungo percorso impegnativo e faticoso, complimenti per essere stati selezionati. Vogliamo farvi sentire tutto il nostro sostegno e il supporto del territorio, augurandovi di vivere al massimo l’esperienza straordinaria dei giochi internazionali di