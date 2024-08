Diamond League Roma 2024 in tv | orari e diretta streaming Golden Gala atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Prosegue la Wandadileggera con uno degli appuntamenti più attesi, ovvero ilPietro Mennea di, tredicesima tappa in programma venerdì 30 agosto nella capitale. Scenderanno in pista e in pedana la gran parte delle stelle azzurre che hanno brillato nello stesso stadio ai Campionati Europeie alle Olimpiadi di Parigi. La sfida più attesa è quella dei 100 metri, con Marcell Jacobs che si confronterà, tra gli altri, con nomi del calibro di Kishane Thompsone, Fred Kerley e Letsile Tebogo. In pedana anche Gianmarco Tamberi, che dopo il rientro con vittoria in Silesia, ora cerca il bis davanti al pubblico di casa. Presente poi il campione europeo del getto del peso Leonardo Fabbri, in un’altra sfida con i due fuoriclasse americani Ryan Crouser e Joe Kovacs.