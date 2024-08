Borsa | Europa poco mossa future Usa contrastati Milano +03%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Borse europee positive con iUsamossi in attesa dei conti di Nvidia in arrivo oggi, mentre domani tocca alle immatricolazioni di auto nei vari paesi europei, all'inflazione tedesca e al Pil Usa. Francoforte (+0,76%) si conferma regina, seguono Parigi (+0,56%),(+0,3%), Madrid (+0,02%) e Londra (-0,14%). Si accentua il calo del greggio (Wti -1,97% a 74,04 dollari al barile) nel giorno delle scorte settimanali Usa, mentre non si arresta la corsa del gas (+1,32% a 39,2 euro al MWh), piatto invece l'oro (-0,03% a 2.504 dollari l'oncia). In rialzo il dollaro a 0,9 euro e 0,76 sterline, mentre si riduce la tensione sui titoli di stato. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si mantiene stabile a 138 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 5 punti punti al 3,61% e quello tedesco di 5,2 punti al 2,23%.