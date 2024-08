Antonella Mosetti con Niccolò Bettarini il settimanale | Prima il padre ora il figlio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Questa mattina è uscito in edicola il nuovo numero delDiva & Donna che ha messo in copertina Giorgia Meloni con sua sorella Arianna. Non è però passato inosservato un trafiletto della copertina che riguarderebbe un presunto flirt fra. Un gossip che se confermato sarebbe da busta gold choc della fu Barbara d’Urso, dato che, come ricorda il, ha avuto in passato proprio una storia con ildi lui, Stefano. “Clamoroso:il, ora il. 17 anni dopo, conora c’è il giovane”. Ovviamenteda donna single qual è, è libera di uscire e frequentarsi con chi vuole, ma mi sembra palese che questa “paparazzata” sia totalmente fraintesa.