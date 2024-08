Volley l’Italia si riscatta agli Europei U20 e batte la Spagna | quattro azzurri in doppia cifra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024)si è prontamentetaUnder 20 dimaschile dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro Israele. La nostra Nazionale ha sconfitto lacon un secco 3-0 (25-23; 25-15; 25-20) e ha così conquistato la prima vittoria nella rassegna continentale di categoria, fondamentale per continuare a nutrire ambizioni di qualificazione alle semifinali (passano il turno le prime due classificate del girone a otto squadre). Glisono stati bravi ad allungare nella parte centrale del primo set, hanno dominato la seconda frazione e nel terzo parziale hanno recuperato da 2-5 riuscendo così a chiudere i conti in proprio favore. I ragazzi di coach Michele Zanin torneranno in campo ad Arta (Grecia) nella giornata di domani (mercoledì 28 agosto, ore 16.