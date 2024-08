Genova | 90 anni invalida e ammalata Domani lo sfratto coatto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Un’anziana di 90al 100% e gravemente, sta per essere sfrattata dalla sua abitazione genovese. Lo rende noto Bruno Manganaro, segretario Sunia. L’anziana è sempre stata assistita dalla figlia, che nel 2022 ha, però, perso il lavoro e non è più riuscita a contribuire economicamente all’affitto. La disoccupazione e le spese mediche sono rimaste a carico della madre con una pensione insufficiente al carico economico. “La figlia è rimasta sempre insieme con la madre giorno e notte – scrive Manganaro – ma è diventato impossibile pagare l’affitto. Sicuramente non è positivo diventare morosi ma essere anziani, ammalati, senza strutture pubbliche che siano in grado di accoglierla e con una figlia disoccupata può portare economicamente e anche psicologicamente a drammi enormi”.