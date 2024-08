Covid nuova variante Xec | è anche in Italia cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 ago. (Adnkronos Salute) - Si chiama Xec ed è una new entry. Nei prossimi mesi potrebbe cambiare l'attuale panorama delle variantiche in diverse parti del mondo hanno acceso il motore di ondate estive particolarmente intense. Apparsa per la prima volta "a Berlino a fine giugno", Xec è unaricombinante, ed è già stata intercettata in 3 diversi continenti. Dal suo primo debutto "si è diffusa piuttosto rapidamente in Europa, Nord America e Asia" e "continua a diffondersi". Sembra essere "una probabile prossima sfidante delle varianti ora dominanti (KP.3.1.1 e discendenti)", spiega l'esperto di dati di Melbourne (Australia), Mike Honey, che in questi giorni ha tracciato un primo identikit di Xec. Ma già diversi cacciatori di varianti l'hanno messa nel mirino.