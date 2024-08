Bravi la truffa del secolo | dopo la cena al ristorante accade l' impensabile la foto è virale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Viviamo in un'era digitale, in cui la rivoluzione tecnologica ha completamente stravolto le nostre vite. Eppure, c'è chi ancora spera di farla franca come prima, soprattutto in luoghi pubblici o esercizi commerciali, ormai dotati di qualsiasi sistema di sicurezza e videosorveglianza. Così, a Celle di Bulgheria, nel salernitano, tre buontemponi hanno ben pensato dire alKairos Loungebar e poi scappare via senza pagare il conto. Come detto, però, le videocamere di sorveglianza ormai si sprecano, così il titolare del locale ha ben pensato di denunciare l'accaduto su Facebook, per evitare che la disavventura capiti anche ad altri colleghi e per stanare ildini. Scrive il titolare del Kairos: “Intorno alle 00.15 di oggi, questi 3 soggetti, hanno deciso di andare via senza pagare il conto presso il nostro