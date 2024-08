Prima amichevole nel nuovo stadio L’Alma debutta con sconfitta a Fermignano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) La lontananza da casa e i problemi extracampo non paiono aver spento la passione dei tifosi delJuventus Fano, almeno non di tutti. Ieri, il club ha disputato lapartita sul terreno che ne ospiterà gli incontri casalinghi nella prossima stagione, lodi, contro la Fermignanese (Promozione), e metà della tribuna, abbastanza piena per essere un’estiva, era occupata dai sostenitori granata. Non c’erano però striscioni di gruppi organizzati, né vecchie, né nuove formazioni, e non ci sono state manifestazioni di sostegno o contestazioni verso la gestione del club.