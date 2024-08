Naufragio di Palermo indagato il comandante James Cutfield | è accusato di reati gravissimi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) La Procura della Repubblica di Termini Imerese ha iscritto nel registro degli indagati ilCutflied. Si tratta di una prima svolta, insomma, nell’inchiesta suldel superyacht Bayesian, avvenuto nelle prime ore del mattino di lunedì scorso al largo di Porticello, nel Comune di Santa Flavia, non lontano di. I magistrati stanno indagando per, omicidio plurimo e lesioni colposi.ieri è stato nuovamente ascoltato per due ore dal procuratore Ambrogio Cartosio e dal sostituto Raffaele Cammarano. Il, infatti, era già stato sentito all’indomani della tragedia, quando erano ancora in corso le ricerche dei dispersi.diil(ANSA FOTO) – cityrumors.itNelhanno perso la vita 7 persone mentre 15 sono i sopravvissuti.