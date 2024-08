Montesano sulla Marcellana il ritorno di Miglionico alla 15esima edizione dello slalom

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRitrova la sua ex vettura da campione italiano e torna a vincere: il pilota potentino di Pignola Saverio, ha conquistato oggi sui tornanti salernitani il 15°“Coppa Città di”, gara valida per il Trofeo Centro Sud ACI Sport, per la Coppa 3^ zona (Lazio, Molise, Campania) e il Trofeo Bicilindriche, ed infine anche tappa del 21° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata). “Erano cinque anni che non correvo con la sport che nel 2017 è stata mia compagna nella vittoria del titolo tricolore – ha dichiarato il portacolori della scuderia Ro Racing a bordo della Radical SR4 Suzuki attualmente utilizzata dal campione italiano in carica Michele Puglisi –. L’assetto della vettura è stato regolato a puntino e sono felicissimo di essere tornato al successo”.