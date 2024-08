L’Orlando furioso minaccia di ritirarsi | la sinistra è già a pezzi in Liguria e il campo largo è morto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024)alza la voce contro il centroin: o gli danno all’unanimità il via libera o si ritirerà dalla candidatura a presidente della Regione per le elezioni previste in autunno. L’ex Guardasigilli, Andrea Orlando, acuisce la crisi di unche è già, con la candidatura da indipendente dell’ex presidente della commissione antimafia, Nicola Morra, che rischia di provocare un’emorragia elettorale all’interno della coalizione.e l’ultimatum “Se la prossima settimana non si chiude sul mio nome, valuto il ritiro della candidatura”, ha detto Andrea Orlando a Repubblica. “O si ufficializza la mia candidatura, o prendo atto che la coalizione debba trovare un altro candidato”, le dure parole utilizzate dall’esponente del Partito democratico.