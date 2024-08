Giornata del cane regole e consigli utili per una pacifica convivenza in condominio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 - Possedere un animale da compagnia è infatti piuttosto comune tanto che, come rilevato dal Rapporto Italia 2024 dell'Eurispes, in quasi una casa su quattro in Italia se ne trova almeno uno (il 37,3% con un +4,6% rispetto al 2023), con il 41,8% di cani e il 37,7% di gatti. Vivere in unimplica la necessità di condividere alcuni spazi con altre persone e, per poter andare d’accordo, occorre rispettare delleche possono interessare diversi ambiti tra cui spicca quello connesso agli animali domestici. Per garantire la quiete è quindi essenziale che i proprietari di animali domestici che abitano in un contesto condominiale si attengano ad un “galateo del buon vicino di casa”.