Addio a Nando Alboni Il distretto ceramico piange uno dei padri della ‘Majorca’

(Di lunedì 26 agosto 2024) Scandianolo storico imprenditorefamiglia del marchioMajorca. Da un po’ di tempo la salute gli aveva voltato le spalle a, morto all’età di 77 anni. Abitava nella grande villa di famiglia deglidi via Venere a ridosso dei binari tra Chiozza e Scandiano. Celibe, nella sua vita si è dedicato al lavoro, con la passione per il golf che coltivava col fratello medico Pellegrino.ha seguito le orme del padre Martino, un pioniere del, portando da Pratissolo in tutto il mondo il marchioCeramica Majorca, grazie anche al socio storico, il cavalier Alberto Leonardi. Persona seria,era un laborioso, capace di essere il primo a entrare in ceramica e l’ultimo a spegnere le luci. Un imprenditore di vecchio stampo, come il padre Martino, poche parole e molti fatti.