Un piano Europa per vincere in competitività

(Di domenica 25 agosto 2024) Villois La marea cinese messa all’angolo sull’invasione dei suoi prodotti, realizzati a basso prezzo grazie a un aiuto di Stato extralarge, reagisce con una controffensiva sull’import dall’, minacciando maxi dazi per autovetture di lusso – incombenza tutta teutonica, visto che a produrre auto di alta gamma sono i tedeschi – e per i prodotti dell’agroalimentare. Quelli in cui il nostro Paese è ai vertici mondiali per qualità, sia di materia prima che in fatto di garanzie produttive. In un’economia di mercato quale non può che essere quella della globalizzazione, i dazi non dovrebbero essere adottati, se non a fronte di forme di aiuti di Stato decise a discapito delle economie degli altri Paesi.