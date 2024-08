Trofeo Mare Monti 2024 le foto della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Camaiore, 25 agostouno degli eventi più attesi nel calendario del trail running, ha regalato una giornata di sport, natura e divertimento. Questa competizione di Urban Trail Running si è tenuta a Camaiore, coprendo un tracciato competitivo di 16 km, affiancato da due percorsi ludico-motori di 13 km e 10 km, ideali per coloro che desiderano partecipare senza l’assillocompetizione. Camaiore-Matanna-Metato, leLa partenza, inizialmente fissata per le ore 8:30, è stata posticipata alle 9:00 da Piazza XXIX Maggio, offrendo ai partecipanti ben quattro ore per completare il percorso. Questa decisione consente agli atleti di godere appieno delle bellezze naturali del percorso, caratterizzato da un mix di superfici tra cui tre chilometri asfaltati e un impegnativo dislivello di 965 metri.