Sharon caccia all’uomo in bici | c’è una lista di nomi ma non tutti sono rintracciabili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024) Terno d’Isola. Quello che è ormai noto come ‘uomo in’ era materia d’indagine ben prima che lo diventasse per i giornali. Su questa fantomatica presenza in via Castegnate la notte dell’omicidio gli occhi degli inquirenti siconcentrati praticamente subito, sulla base di quanto ripreso dalle telecamere (non sempre efficientissime) sparse per il paese. È forse lui killer diVerzeni? O, piuttosto, un prezioso testimone che potrebbe avere visto qualcosa di importante? Non lo sappiamo, quel che è certo è che i carabinieri lo stanno cercando. Un fantasma al quale si sta provando a dare un volto sin dagli albori di questa indagine. Il fatto che nei paesi dell’Isola, nei giorni seguenti al delitto, siano state fermate dalle forze dell’ordine più persone in sella a una, non può essere un caso.