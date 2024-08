Il terribile impatto tra il motorino e l’auto | Laura Chiricuta muore a 46 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Viareggio, 25 agosto 2024 – Aveva 46è morta in un tragico incidente stradale avvenuto alle prime luci di oggi, domenica 25 agosto, in centro a Viareggio. La giovane donna, di origini rumene ma residente daa Torre del Lago, era sul suo scooter Liberty quando improvvisamente è avvenuto un violentissimocon un’auto, una Dacia Sandero bianca guidata da un ragazzo del Senese che viaggiava con altre persone a bordo. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 06:30 all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Buonarroti. foto umicini fiume camaiore al lido Dalle prime ricostruzioni della dinamicanon avrebbe rispettato uno stop e avrebbe colpito violentemente ildi. Non solo,del giovane si sarebbe fermata decine di metri di distanza dopo il luogo dell’incidente.