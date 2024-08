Gli ucraini bombardano in Russia? La tremenda vendetta di Mosca | notte da incubo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Cinque civili sono morti e altri 12 sono rimasti feriti nel bombardamento ucraino della città di Rakitnoye nella regione russa di Belgorod, ha affermato domenica il governatore della regione nel sud-ovest del paese. Intanto due giornalisti sono rimasti feriti e un terzo è scomparso sotto le macerie dopo un attacco russo nelalcontro un hotel a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Lo hanno annunciato le autorità regionali. "Un hotel è stato preso di mira in città: due persone sono attualmente ferite e una persona è sotto le macerie", ha scritto su Telegram il capo della regione di Donetsk, Vadym Filashkin. Si tratta di due giornalisti, collaboratori dell'agenzia Reuters. L'agenzia di stampa poi ha reso noto che il giornalista disperso in seguito al bombardamento di un hotel di Kramatorsk da parte dellaè un membro del suo team in Ucraina.