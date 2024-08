Francolise | palpeggia la barista contro la sua volontà arrestato 24enne marocchino

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 25 agosto 2024). Con l’approssimarsi dell’orario di chiusura, la giovane dipendente del bar stava effettuando il giro delle sale per verificare che tutto fosse a posto e pronto per la riapertura del giorno seguente. Ieri sera però, la sua attenzione è stata richiamata da un giovane che, fermo davanti alla porta del bagno, le ha riferito che la maniglia si era bloccata e che non riusciva ad entrare. Appena la ragazza si è avvicinata il giovane l’ha spinta all’interno bloccandola alle spalle e, nonostante il tentativo della stessa di divincolarsi e le grida di aiuto, ha cominciato arla ripetutamentela sua. Solo grazie all’intervento degli ultimi avventori del bar la violenza è stata interrotta.