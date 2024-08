Lukaku il Napoli al lavoro per il contratto | triennale da 8 milioni di euro più bonus Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024)è una questione di ore. Letteralmente. Il Chelsea ha accettato l’ultima offerta delper il belga. Adesso Manna, che è ancora a Londra, sta sbrigando le ultime situazioni burocratiche e contrattuali. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio,firmerà unda ottoa stagione più. In ingaggio che pesare sul bilancio delper 12dilordi con il decreto crescita. Ilper definire ildiScrive Di Marzio: Ilcontinua a lavorare per l’arrivo di Romelu. Così, in questo momento le parti sono alper finalizzare ildell’attaccante su vari dettagli, come i diritti di immagine. Al belga 8dipiùper tre anni, 12 lordi con il decreto crescita.