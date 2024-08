La strage di Brescia 50 anni dopo | il documentario degli studenti di Cinema al Festival di Venezia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024)– C’è un momento in cui la Storia smette di essere solo una sequenza di fatti e diventa qualcosa di personale, di intimo. Quel momento arriva quando ci si rende conto che dietro ogni nome, ogni data, c’è una vita che merita di essere raccontata, ascoltata, e ricordata. Il“1974. Ladi” porta proprio lì, al punto in cui la Storia si fa carne e sangue. “Abbiamo cercato di ricostruire la realtà piuttosto che ricercare la verità, per fare memoria non solo come ricordo, ma per dare una chiave di lettura che aiuti a capire come è cambiato il mondo”. Così il regista Carlo Porteri racconta ilche, il 30 agosto, sarà proiettato e presentato all’Hotel Excelsior, nell’ambito dell’81esima Mostra Internazionale d’Artetografica di