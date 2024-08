Svolta epocale e culturale | Saman è già un’eroina Ma deve trovare giustizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ahmad Ejaz, noto giornalista e mediatorepakistano, del ‘caso’ sa veramente tutto, ed è lui che ci guida nel comprendere l’impatto che l’estradizione di Nazia Shaheen avrà sul proseguo di questa vicenda. Ahmad Ejaz, perché l’estradizione di Nazia Shaheen è un fatto senza precedenti? "Perché si tratta di una donna, di una moglie e di una madre pakistana. Ero scettico che si arrivasse all’estradizione della consorte di Shabbar Abbas. Pensavo che una volta assicurati allail padre di, lo zio ed i cugini (quest’ultimi poi assolti in Primo Grado, ndr) le autorità pakistane, quelle religiose e politiche non si adoperassero così alacremente ed efficacemente per arrivare alla cattura e poi all’estradizione della donna. È una novità. Importantissima e positiva. L’estradizione di Nazia Shaheen cambia tutto".