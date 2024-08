Lukaku-Napoli presentata una nuova offerta al Chelsea per chiudere | ultim’ora da Di Marzio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Romelucontinua ad essere il primo obiettivo del. Il club azzurro ha presentato unaal. Ilcontinua a puntare forte su Romelu. Nonostante le difficoltà dell’operazione, il club azzurro non ha mai mollato la pista che porta all’attaccante belga. Dietro l’insistenza della società, c’è senza dubbio la volontà di Antonio Conte che accoglierebbe volentieri l’ex Inter. A tal proposito, in questi ultimi giorni di mercato, ilspera dil’operazione in entrata. C’è ancora molta distanza tra l’e la domanda del, ma nelle ultime ore si è aperto un nuovo scenario. Infatti, negli ultimi minuti, Gianluca Diha riportato importanti novità circa l’affare riguardante proprio Romelu