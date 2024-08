Lavori nelle gallerie Cambia la viabilità si passa per Casale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) A partire da lunedì 26 agosto Anas darà il via aidi ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza all’interno delle’Croce di’ e ’Roccafluvione’, sulla strada statale 78 ’Picena’ tra i comuni di Comunanza e Roccafluvione. I, per un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, riguardano in particolare: la realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi e dell’impianto idrico antincendio, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, impianto di ventilazione, colonnine Sos con chiamata ai mezzi di soccorso, segnaletica luminosa utile in caso di emergenza e opere per il drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici in caso di sversamento.