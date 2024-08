J-POP Manga presenta Sayonara Daisy di Jun Mayuzuki

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’autrice che ha saputo rapre in modo unico l’intensità delle emozioni e la bellezza femminile, torna sugli scaffali con un’imperdibile collezione di storie brevi! J-POPdi Jun, l’acclamata autrice di Kowloon Generic Romance. Il volume sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 28 agosto. Saper usare la magia non spalanca per forza le porte alla felicità. In questa sua prima antologia, Junraccoglie dieci anni di storie brevi in cui ha raccontato la forza, la bellezza e la follia delle donne.la streghetta e le altre vi faranno venire voglia di ridere, combattere e piangere, lasciando un segno che non sparirà facilmente.