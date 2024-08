Guenda Goria svela come sta Noah poi si rivolge ai fan | Si accettano consigli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)é diventata mamma di, eccosta il piccolo. L’ex gieffina siai fan per uné diventata mamma per la prima volta a fine luglio. Per Mirko equesto 2024 é stato un anno ricco di emozioni ed intense esperienze da vivere a stretto contatto. Il matrimonio e la nascita dihanno reso la coppia ancor più inseparabili ed inarrestabili.si sta godendo tutto l’amore che la vita le ha donato circa un mese fa. É un anno super per i due coniugi che finalmente sono riusciti, passo dopo passo a costruirsi una meravigliosa famiglia e a raggiungere traguardi elevanti professionalmente. Leggi anche L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria tornerà nel 2025? La replica Ecco cosa é emerso Lex gieffina nelle ultime ore sul suo account Instagram si è rivolta ai fan per uno ben preciso.