VIDEO – La UEFA celebra Lautaro Martinez e fa male al Milan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024)oggi compie 27 anni, laha deciso dirlo su X ricordando un gol particolare nella sua carriera. Questa fa particolarmenteal. GOL ICONICO –è uno degli attaccanti più prolifici della storia dell’Inter. Lo scorso anno per la prima volta ha vinto lo Scudetto da capocannoniere con 24 gol in campionato, ha coronato il sogno della seconda stella e ha conquistato il settimo trofeo nel suo percorso nerazzurro. Tutto ha avuto inizio il 4 luglio 2018, da lì in poi è stata una storia di grandi successi. Uno dei più importanti è stato quello sulin semifinale di Champions League. Per il compleanno del Toro laha deciso dirlo in una maniera particolare. Buon compleanno,Martínez ?#UCL pic.twitter.