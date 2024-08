Tragedia in vacanza ad Ibiza 19enne precipita dal balcone del suo hotel

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Unacon le amiche in uno dei luoghi più ambiti e gettonati dai giovani,, si è trasformata in unaper Emma Ramsay,britannica morta dopo essere caduta daldell’dove alloggiava con alcune amiche. LaI tragici fatti si sono svolti la notte di martedì 20 agosto, nella zona di San Antonio, dopo che la ragazza aveva trascorso con le amiche la serata tra i locali. A quanto pare Emma, nativa della cittadina scozzese di Hamilton, si era sporta troppo dalperdendo l’equilibrio e cadendo giù, il tutto sotto gli occhi atterriti delle amiche. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma ormai per lanon c’era più niente da fare.