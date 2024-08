Palladino che emozione La prima non si scorda mai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’è quella tipica delle prime volte. Visto che anche se per la Fiorentina quella che inizierà stasera al cospetto della Puskas Akademia sarà la terza avventura di fila in un torneo foriero in passato più dolori che gioie, per Raffaelesignificherà invece il debutto ufficiale in campo europeo da quando ha intrapreso la carriera da allenatore: "E per questo provo tantae adrenalina. Cercheremo di fare una grande prestazione per passare il turno e arrivare in fondo al torneo, visto che teniamo molto alla Conference" ha raccontato alla vigilia il tecnico. Che in attesa di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per un match che si va a incastonare tra il primo e il secondo turno di campionato ("In questo periodo avere una rosa incompleta ci obbliga a gestire il gruppo") deve schivare anche le voci di mercato che riguardano alcuni dei suoi pezzi pregiati.