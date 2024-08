Oroscopo Paolo Fox 23 agosto 2024 | Luna storta per Cancro

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Cosa prevede l'diFox per il 23? Laodierna non sarà d'aiuto ai nativi del, che dovranno fare molta attenzione. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di venerdì 23, considerando anche il proprio ascendente per undettagliato.del 23secondoFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - SecondoFox, c'è una certa faccenda d'amore da sistemare. Se l'hai già risolta, allora nessun problema. Al contrario, dovresti guardarti attorno. Toro – L'di questa giornata segnala una grande fatica ma anche tantissima energia positiva. Chi ha sofferto è perché ha fatto qualche sacrificio necessario. Gemelli – Le iniziative professionali avranno successo, al contrario, la vita sentimentale presenta ancora qualche ombra.