Molestie su una bambina di 7 anni arrestato pastore evangelico

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un exdi 83è statodalla Squadra Mobile della Questura di Trento perché indagato per il reato di atti sessuali con minorenne. L’uomo, prima operante in una comunità della Chiesa Evangelica nella provincia di Trento, ha molestato unadi 7ed è stato messo agli arresti domiciliari. Le indagini hanno avuto inizio a seguito della segnalazione pervenuta da una volontaria Caritas che, per prima, ha fatto emergere la situazione di pregiudizio a cui sarebbe stata esposta la, originaria del Camerun. La volontaria era stata contattata dal padre della vittima, il quale le aveva riferito che la figlia era stata molestata sessualmente dal. Da qui la segnalazione dei servizi sociali all’autorità giudiziaria, che ha delegato l’attività d’indagine alla Squadra Mobile. In particolare, sono stati sentiti i genitori della piccola.