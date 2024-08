La band ascolana Azi al festival contro le mafie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’estate degli Azi,picena ormai conosciuta a livello nazionale, continua ad essere ricca di soddisfazioni. Dopo la pubblicazione del loro nuovo singolo, "36", prodotto da Maestro Pellegrini e pubblicato per Alti Records, Laura Ubaldi (voce), Leonardo Travaglia (chitarra) e Marco Bruni (batteria) stanno raccogliendo consensi unanimi sia fra il pubblico che fra gli addetti ai lavori. L’ultimo riconoscimento, in ordine di tempo, per ladel territorio, è il raggiungimento delle semifinali di ’MusicaLe’, una delle più importanti, e longeve, vetrine per la musica indipendente nel nostro paese. Denominato Music For Change dalla tredicesima edizione, il concorso è infatti una vera e propria residenza artistica e con il passare degli anni si è fatto incubatore per progetti emergenti.