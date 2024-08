Domenica prossima donazioni di sangue all’ospedale della Gruccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 – "Donate il, se potete. L’estate è il momento più delicato dell’anno: i bisogni rimangono costanti, ma lediminuiscono". Così per aiutare i cittadini in questo gesto di generosità il sistema sanitario toscano ha programmato una serie di aperture straordinarie, anche la, dei servizi trasfusionali dove donare plasma,e piastrine. In Valdarno è in programma l'apertura straordinaria del centropresso l'ospedale di Santa Maria alla25 agosto dalle 8 alle 11,30. Per informazioni è possibile contattare lo 055 9106612.