Violenta turbolenza e atterraggio di emergenza scatta l’indagine | il motivo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Momenti di paura durante un volo Easyjet. L’d’a Fiumicino ha portato l’Agenzia nazionale per sicurezza ad aprire una indagine Una indagine per chiarire meglio quanto successo sul volo Easyjet partito da Corfù e diretto a Londra. Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, il velivolo è stato costretto ad und’a Fiumicino a causa di una. Una perturbazione che ha provocato anche il ferimento di due assistenti. EasyJet (Ansa) – cityrumors.itSull’aereo, come raccontato da La Repubblica, sono stati vissuti momenti complicati. Panico tra i 175 passeggeri, quasi tutti turisti inglesi che tornavano a casa dalle vacanze in Grecia.