Stefano De Martino la strategia per screditarlo | Il nuovo Pino Insegno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo Amadeus, il prossimo conduttore di Affari Tuoi èDe. Un personaggio che ha lavorato moltissimo per essere dov’è oggi: di strada ne ha fatta, si è allenato, si è perfezionato, fino a diventare uno dei giovani conduttori più promettenti del panorama televisivo. C’è chi lo reputa ancora acerbo, e chi, invece, pensa che Affari Tuoi sia il banco ideale per “farsi le ossa”. Ma è anche vero che ci sarebbe in atto unaperDe, laperIl nome diDeè stato tra i primi a circolare per il “dopo Amadeus” ad Affari Tuoi. Ed è stato così, in effetti: la Rai ha annunciato di aver firmato il contratto con Depoche settimane dopo le prime indiscrezioni. Un contratto che vale “oro”, tra gli 8 e i 9 milioni per l’esattezza. Per lui c’è il programma dei pacchi, in partenza il 2 settembre 2024.