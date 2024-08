Il 24 agosto la finale del contest Fioravante Serraino all’Aquara Music Fest?

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il 24ladel. ?Ospite il batterista Maurizio Dei Lazzaretti Giunge alla sesta edizione l’eventoale Aquaraorganizzato dall’associazione culturale “L’Alveare” ETS di Aquara (SA). Sin dalla prima edizione, l’Aquaraha assunto una dimensione nazionale con la partecipazione di circa cento concorrenti provenienti da tutta Italia. Ilale è intitolato alla contagiosa passione per laa di avanguardia, di scoperta e di ricerca del membro fondatore dell’associazione,. La sesta edizione si concluderà il 24alle ore 21 in piazza Vittorio Veneto ad Aquara dove si esibiranno i quattro finalisti, le band La Trappola di Dalian da Torino e Bludiklein da Napoli, il cantautore salernitano rOMA e Maladies des if da Roma.