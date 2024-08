Lotta allo spaccio Dalla sua abitazione riforniva i turisti dei lidi Preso con la cocaina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024)sua casa del Lido di Pomposadi droga i vacanzieri della costa. Un ‘giro’ che non è passato inosservato e che ben presto è arrivato alle orecchie della polizia di Stato. Nel mirino degli investigatori della squadra mobile è finito un 50enne di origini campane, arrestato nel pomeriggio di sabato con l’accusa di. In casa gli agenti gli hanno trovato un etto di, quaranta grammi di hashish e un bilancino di precisione. Abbastanza per contestargli l’attività die stringergli le manette ai polsi. Come accennato, l’ipotesi investigativa è che,sua, l’uomo rifornisse di droga i(e non solo) sulle strade della movida. A riprova di ciò ci sarebbe il via vai di una variegata clientelasuanotatopolizia durante la fase investigativa. Un passo indietro.