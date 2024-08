Incendio in un traghetto al porto di Piombino 220 passeggeri evacuati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Un principio disi è sviluppato nella sala motori di unin partenza daldi, causando momenti di panico tra ie l’equipaggio. L’incidente è avvenuto mentre la nave si preparava a lasciare il, con circa 300 persone a bordo. Le autorità portuali hanno immediatamente avviato le procedure di emergenza, ordinando l’evacuazione della nave per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia costiera, che stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento del fuoco. Le cause dell’non sono ancora chiare, ma sembra che il focolaio si sia sviluppato nella sala motori, una delle aree più critiche a bordo di un