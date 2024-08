Collegamenti in Val Trompia Ora la Provincia pensa al raddoppio sulla Sp19

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Non solo bretella autostradale della Val: laguarda oltre eal. Lo ha annunciato il consigliere Giacomo Zobbio, che tra le deleghe ha anche quella dell’autostrada della Val, nel bilancio di fine mandato a cui è stata dedicata la giornata di ieri da parte dei consiglierili (oltre a Zobbio, anche Alberto Bertagna, Paolo Fontana, Marco Apostoli, Daniela Edalini). "La bretella della Valè importante per tutta la– ha sottolineato Zobbio – perché è un’arteria percorsa da 50mila veicoli al giorno, 6mila mezzi pesanti con miliardi di Pil prodotti per tutto il territorio, per cui l’interesse è di tutti, non solo della Valle.