Il 23enne morto un mese dopo la puntura di un ragno violino era stato ricoverato in tre ospedali

(Di lunedì 19 agosto 2024) Èin treilGiuseppe Russo, di Collepasso, in Salento, prima di spirare per unadi un. I fatti risalgono allo scorso 13 luglio a Collepasso: mentre il ragazzo faceva pulizie in una campagna per conto della ditta per cui lavorava èmorso dal. Da qui è cominciato il suo calvario. Èprimaall’ospedale Panico di Tricase, poi al Dea di Lecce e la notte a cavallo fra venerdì e sabato, vista la gravità delle condizioni, ètrasferito nella Rianimazione del Policlinico di Bari, dove l’altroieri è, oltre unla. Sulle cause del decesso, Pierangelo Errico, direttore dell’ospedale di Tricase, ha sottolineato al Corriere della sera che il giovane "ipassato ha avuto patologie polmonari, ma non spetta a me stabilire se c’è stata una correlazione".