Emanuela Orlandi gli audio esclusivi | Non dichiari più che la ragazza è viva l’ultimatum è scaduto L’ultima telefonata dell’Amerikano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) La scomparsa diè uno dei misteri più oscuri e complessi del nostro Paese. Mentre ci sono tre inchieste aperte per far luce sul caso della 15enne vaticana scomparsa nel 1983, proponiamo una ricostruzione accurata delle prime fasi della vicenda, condell’epoca per concessione di PietroSettembre 1983: è il mese in cui era previsto il matrimonio di Natalinaavrebbe dovuto sostenere gli esami di riparazione di latino e francese. Giulio Gangi si presentò a casa degliannunciando che “entro 10-15 giorni”sarebbe tornata, tutto si sarebbe risolto. Niente di tutto questo accadde. Il 21 ottobre del 1983 l’Amerikano telefonò all’avvocato Egidio ed indicò i luoghi dove poter trovare due comunicati.