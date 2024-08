San Candido Cc entranoomicida si spara

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 11.23 Il Gruppo di intervento speciale dei carabinieri ha fatto irruzione nell'appartamento di San, in Alto Adige, in cui si era barricato il 50enne che ha ucciso una donna e il padre. Quando i militari sono entrati, l'uomo hato, si è rifugiato in una stanza e si èto, ferendosi gravemente alla gola. In casa è stato rinvenuto il corpo senza vita del padre dell'omicida. Non è nota l'identità della donna uccisa, la quale viveva nello stesso stabile in cui è avvenuto il duplice delitto.